Wprowadza je ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zwana jest w skrócie ustawą o KSeF, bo przede wszystkim wprowadza obowiązek e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 lipca 2024 r.

Zmiany dotyczące wystawiania faktur korygujących i zaliczkowych są drobniejsze, ale nie mniej ważne dla przedsiębiorców.

Zasada z wyjątkami

Od 1 września co do zasady podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeśli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Zasada ta nie dotyczy szczególnych terminów wystawiania faktur wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT, np. w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, rozliczenia zwrotów wydawnictw czy opakowań albo na szczególne żądanie kontrahenta.

Obecnie obowiązujące przepisy nie zwalniają z obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych, gdy wpłata zaliczki i sprzedaż miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, choć - jak twierdzą doradcy podatkowi - skarbówka pozwala na wystawianie tylko jednej faktury końcowej.