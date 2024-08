Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Autorzy dokumentu wskazują, że aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest ważnym aspektem ich codziennego funkcjonowania, dlatego tak ważne jest systemowe wsparcie pracy takich ludzi. Z kolei wahania liczby pracowników zgłoszonych do dofinansowania wynikają ze stanu prawnego raz ogólnej koniunktury gospodarczej.

Przykładowo spadek nastąpił w 2011 r., kiedy wprowadzono wyłączenie dofinansowania w odniesieniu do osób z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności i uprawnieniami emerytalnymi. Trend ten został do pewnego stopnia zahamowany w 2021 r. wraz z podniesieniem kwoty bazowej dofinansowania. Do tego zmierza również wspomniany projekt ustawy.

I tak:

w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności kwota miesięcznego dofinansowania wyniesie 2760 zł (obecnie 2400 zł);

w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 1550 zł (obecnie 1350 zł);

w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności – 575 zł (obecnie 500 zł).

Dodatkowo, w odniesieniu do ludzi, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (czyli dla tych ze schorzeniami szczególnymi), kwoty te podwyższa się do następującej wysokości: