Unijna dyrektywa dotycząca przejrzystości płacowej ma pomóc zwalczać dyskryminację płacową i zlikwidować lukę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE. Warto poznać odpowiedzi na 16 kluczowych pytań z dwóch perspektyw.

1. Jakie informacje o wynagrodzeniach będą dostępne dla pracowników zgodnie z dyrektywą 2023/970?

Pracownicy uzyskają prawo do występowania (bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub organu ds. równości) o informację o średnim poziomie wynagrodzenia, w podziale na płeć, pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Przy czym wynagrodzenie należy rozumieć szeroko i oznacza podstawową płacę godzinową lub płacę miesięczną oraz wszelkie inne świadczenia pieniężne lub rzeczowe, otrzymywane przez pracownika bezpośrednio lub pośrednio (składniki uzupełniające lub zmienne) od swojego pracodawcy z racji swojego zatrudnienia.

Pracownicy uzyskają też dostęp do kryteriów stosowanych do określenia wynagrodzenia (które muszę być neutralne pod względem płci), poziomów wynagrodzeń oraz progresji wynagrodzeń.

2. Czy pracownicy będą mieli prawo do wglądu w wynagrodzenia swoich współpracowników, szefów itp?

Dyrektywa 2023/970 nie daje możliwości pozyskania informacji o wynagrodzeniu konkretnego współpracownika, przełożonego. Przewiduje jedynie prawo pracownika do informacji o przeciętnym wynagrodzeniu pracowników - w podziale na płeć – wykonujących taką samą pracę lub prace tej samej wartości. Taki zakres informacji pozwala zachować anonimowość, pod warunkiem, że istnieje wystarczająca liczba pracowników w danej kategorii. W praktyce może się jednak zdarzyć, że będzie tylko dwóch pracowników w danej kategorii. W takiej sytuacji średnie wynagrodzenie, które zostałoby ujawnione jednej z wnioskujących osób umożliwi obliczenie wynagrodzenia drugiego pracownika. Aby tego uniknąć, dyrektywa pozwala państwom członkowskim zdecydować, że w przypadku, gdy ujawnienie informacji prowadziłoby do ujawnienia, bezpośrednio albo pośrednio, wynagrodzenia współpracownika możliwego do zidentyfikowania, dostęp do tych informacji mają wyłącznie przedstawiciele pracowników, inspektorat pracy lub organ ds. równości. Przedstawiciele pracowników lub organ ds. równości doradzają pracownikom w odniesieniu do ewentualnego roszczenia o równe wynagrodzenie, nie ujawniając rzeczywistych poziomów wynagrodzenia poszczególnych pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Dopiero w razie wytoczenia powództwa pracownik będzie miał dostęp do środków dowodowych, za pomocą których pozna rzeczywiste poziomy wynagrodzeń innych pracowników.

3. Jakie kroki mogą podjąć pracownicy, jeśli zauważą nierówności w wynagrodzeniach?

Pracownik może w pierwszej kolejności zgłosić nieprawidłowości do pracodawcy, przy czym w chwili obecnej samo zgłoszenie problemu nie jest wystarczające dla ochrony roszczenia pracownika. Konieczne jest wystąpienie do sądu. W obecnym stanie prawnym skargę do pracodawcy można potraktować jedynie jako wezwanie przedsądowe do zaniechania naruszeń. Zgodnie z dyrektywą od państwa członkowskiego będzie zależało, czy takie złożenie skargi zawiesza bieg terminu przedawnienia.