Udział w turnieju kwalifikacyjnym wezmą zespoły, które zajmą podczas mundialu miejsca od drugiego do siódmego, choć niewykluczone, że prawo takie dostanie także drużyna z miejsca ósmego lub dziewiątego, jeśli wyżej będą reprezentacje, które bilety na igrzyska już mają. To w tym momencie więcej niż prawdopodobne.

Gdyby faza zasadnicza kończyła się dziś, do ćwierćfinału awansowałyby Szwecja, Węgry, Norwegia, Francja, Niemcy, Dania, Holandia i Hiszpania. Kwalifikację olimpijską mają już Norweżki oraz Francuzki. Dołączą do nich mistrzynie świata. Pozostali ćwierćfinaliści wypełniliby więc pięć z sześciu dostępnych miejsc w turniejach kwalifikacyjnych i przy takim składzie fazy pucharowej szansę walki o Paryż dostałaby także dziewiąta drużyna mistrzostw świata.

Polki wciąż mogą walczyć o igrzyska w Paryżu, ale znaczenie ma każdy punkt Paweł Bejnarowicz

Co to oznacza dla Polek? Pozycje od dziewiątej od dwunastej zajmą zespoły z trzecich miejsc w swoich grupach, uszeregowane według punktowych zdobyczy z fazy zasadniczej. To oznacza, że nawet, jeśli Polki stracą szansę na awans do ćwierćfinału, to wciąż istotny może być każdy punkt, a nawet bramka.

Nasza reprezentacja zdobyła cztery punkty, czyli tyle samo, ile Czarnogóra, Słowenia oraz Czechy. Polki - za sprawą wysokiej porażki z Niemkami - mają jednak najsłabszą różnicę goli, co w tym momencie oznaczałoby dwunaste miejsce. - Dobrze o tym wiemy i w kolejnych meczach będziemy walczyć o każdy punkt oraz bramkę - zapowiada Senstad. Dwa lata temu na mistrzostwach świata dziewiąte Holenderki miały siedem punktów.