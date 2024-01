Slovan Bratysława zagrał z Dynamem Moskwa i ma dziś poważny problem

- Z kim innym mamy grać, jeśli Dynamo jest tam również na obozie? – bronił się w rozmowie ze „Dennikiem N” właściciel Slovana Ivan Kmotrik, ale dziś do mierzenia się z jego zespołem na boisku wielu chętnych nie ma. Zlate Moravce zadeklarowały chociażby, że wolą jednak zagrać ze Slavią. Dochód z meczu przekażą na pomoc Ukrainie.

Slovan ma w drużynie Gruzinów Dżabę Kankawę i Gurama Kaszię. Rok temu wsparli akcję „Stop wojnie”, zakładając koszulki z hasłami „Gruzini są z Ukrainą” i „Bądź silna, Ukraino”, ale klub do inicjatywy nie dołączył. Gdy „Dennik N” zwrócił Kmotrikowi uwagę, że Rosjanie są wykluczeni z europejskich rozgrywek i nie stało się to bez przyczyny, więc może grać z nimi w piłkę nie wypada, odparował: - A co ci zawodnicy mają wspólnego z wojną?

Slovan Bratysława sprzedaje zawodników do Rosji

Slovan już w czasie wojny handlował z Rosjanami. Latem bliski transferu do Rubinu Kazań był Aleksandar Cavric, ale został w Bratysławie, bo klub nie znalazł następcy. Kilka dni temu klub sprzedał za to Achmatowi Grozny - jego właścicielem jest Magomied Daudow, przewodniczący parlamentu Czeczenii, a w praktyce druga osoba w republice po Ramzanie Kadyrowie - Lucasa Lovata za 1,5 mln zł.

Nic wspólnego z klubem Kmotrika nie chcą mieć Ukraińcy. Nieźle poinformowane Futbalove Zakulisie na Twitterze podało, że do Slovana nie trafi Gerson Rodrigues, ponieważ Dynamo Kijów, w reakcji na doniesienia z Kataru, zerwało negocjacje.

Wojna niszczy interes słowackiego biznesmena

Należąca do Kmotrika Grafobal Group poprzez spółkę zależną wciąż prowadzi działalność w Rosji. Sam prezes półtora roku temu ubolewał, że „międzynarodowe firmy stopniowo ograniczają swoje inwestycje”, przez co „traci ważnych klientów” i musi „przyjmować nierentowne zamówienia”. Jego klub - mimo podobnych akcji ze strony innych słowackich ekip - do tej pory nie zajął stanowiska wobec napaści na Ukrainę.