Puchar Narodów Afryki. Czy to koniec turnieju dla Mohameda Salaha?

W poniedziałek Egipcjanie zremisowali 2:2 z Republiką Zielonego Przylądka i choć wszystkie ich grupowe mecze w Pucharze Narodów Afryki zakończyły się podziałem punktów, zdołali zakwalifikować się do 1/8 finału.

Puchar Narodów Afryki. Co stało się Mohamedowi Salahowi?

Salah w tym spotkaniu już nie zagrał. Kilka dni wcześniej - w meczu z Ghaną - nie dotrwał do ostatniego gwizdka. Urazu doznał już pod koniec pierwszej połowy - naderwał ścięgno podkolanowe. Obejrzał jeszcze spotkanie z Republiką Zielonego Przylądka, ale później spakował walizki i wyjechał do Anglii, by tam się leczyć pod okiem sztabu medycznego Liverpoolu.

Egipcjanie mieli nadzieję, że Salah - po krótkiej rekonwalescencji - szybko stanie na nogi i będzie mógł wziąć jeszcze udział w mistrzostwach Afryki i pomóc drużynie w przypadku awansu do półfinału. Już wiadomo, że tak raczej nie będzie.

- Kontuzja Mohameda jest poważniejsza, niż przypuszczano. Będzie pauzował od 21 do 28 dni - napisał agent piłkarza Ramy Abbas.

Ile lat czeka Egipt na zwycięstwo w Pucharze Narodów Afryki

Finał zaplanowano na 11 lutego. Dwa lata temu Egipcjanie w meczu o złoto przegrali z Senegalem. Na triumf w Pucharze Narodów Afryki czekają od 2010 roku.