Jordan Henderson uciekł od Saudyjczyków. Czy kolejni będą Karim Benzema i Neymar

Hendersona do przeprowadzki skusiła nie tylko perspektywa ogromnych zarobków, ale także fakt, że trenerem drużyny Al-Ettifaq został Steven Gerrard, a więc jego dawny kolega z Liverpoolu.

W Al-Ettifaq rozegrał 19 meczów, zanotował w nich cztery asysty. Życie na Bliskim Wschodzie szybko mu się jednak znudziło, męczyły go upały i brak kibiców na trybunach, w końcu poprosił szefów klubu o rozwiązanie umowy. Wiadomo, że musiał zrzec się znacznej kwoty.

Dlaczego Jordan Henderson nie wrócił do Anglii?

Jak informuje “Telegraph” Henderson odroczył swoje wypłaty, by móc łatwiej wrócić do kraju i grać dla reprezentacji. Dzięki temu nie obowiązywały go ograniczenia czasowe dla osób nieposiadających statusu podatnika w Wielkiej Brytanii.

Okazuje się, że pieniędzy być może już nigdy nie zobaczy. Koło nosa przejdzie mu pokaźna suma, bo w Arabii Saudyjskiej miał dostawać 350 tys. funtów tygodniowo. W Amsterdamie zgodził się na dużo niższą pensję - podobno aż o 75 procent w porównaniu do tej, jaką zaproponowali mu szejkowie.

Dlaczego nie wrócił do Anglii? Według brytyjskich mediów, gdyby podjął taką decyzję, musiałby oddać tamtejszemu fiskusowi 7 mln funtów.