Pracę zmieniał jak rękawiczki. Kim jest Dorival Junior - nowy trener Brazylii

To właśnie Diniza miał zastąpić Ancelotti na stałe w czerwcu 2024 roku, ale wiadomo już, że do tego nie dojdzie. Włoch przedłużył kontrakt z Realem Madryt do czerwca 2026 roku, a Diniz z reprezentacją – po takich wynikach – się pożegnał. Brazylijska federacja rozważała też zatrudnienie Jose Mourinho, który pewnie bardziej podobałby się prezydentowi, bo mówi po portugalsku. Ale charyzmatyczny trener, który stracił właśnie posadę w Romie, do Brazylii nie trafi.

Reprezentacja Brazylii. Kiedy debiut Dorivala Juniora

Ostatecznie postawiono na rodzimego trenera. Selekcjonerem został Dorival Junior, którego CV jest bardzo bogate. Od początku szkoleniowej kariery, czyli od kwietnia 2002 roku, pracę zmieniał – uwaga – 25 razy. W niektórych klubach pełnił rolę trenera tymczasowego. Trzy razy obejmował Flamengo i to z tym klubem osiągnął największy sukces, wygrywając Copa Libertadores 2022.

Czytaj więcej Piłka nożna Paulo Sousa już zwolniony z Flamengo Brazylijski klub Flamengo poinformował w czwartek o zwolnieniu portugalskiego trenera Paulo Sousy, który w Rio de Janeiro zaczął pracować w grudniu po porzuceniu reprezentacji Polski.

Najdłużej jednorazowo wytrwał na stanowisku w Santosie - od lipca 2015 do czerwca 2017, czyli prawie dwa lata. Ostatnio prowadził FC Sao Paulo. Warto jeszcze wymienić kilka dużych brazylijskich klubów, w których pracował. Opiekował się m.in. Palmeiras, Fluminense, Vasco da Gama, Internacionalem Porto Alegre i Cruzeiro Belo Horizonte. W Brazylii jest szkoleniowcem bardzo znanym.

- Bardzo długo na to pracowałem. Posada selekcjonera jest spełnieniem moich najskrytszych marzeń – powiedział Dorival Junior, który prowadził zespoły na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Brazylii w 439 meczach.

W roli selekcjonera Canarinhos zadebiutuje w miejscu szczególnym. Na Wembley, 23 marca, Brazylia zmierzy się w towarzyskim meczu z Anglią. Kilka dni później Canarinhos zagrają w Madrycie z Hiszpanią. To prestiżowi rywale, ale w tym roku dla Brazylii najważniejszy będzie czerwcowy turniej Copa America, który rozegrany zostanie w Stanach Zjednoczonych. W grupie zmierzą się ze zwycięzcą baraży, a także z Paragwajem i Kolumbią. Kolejne mecze eliminacji mundialu w Ameryce Południowej dopiero we wrześniu.