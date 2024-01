Bayern obserwuje Xabiego Alonso. Czy gigant z Bawarii znów osłabi rywala?

Bayern Monachium w tym sezonie Bundesligi przegrał tylko jeden mecz, ale nie wszyscy w stolicy Bawarii są zadowoleni z postawy zespołu pod wodzą trenera Thomasa Tuchela. To nic nowego, bo w klubie tym obowiązuje filozofia wygrywania zawsze i wszędzie.

Bundesliga. Ile punktów traci Bayern do Bayeru Leverkusen?

W tabeli Bundesligi zespół z Monachium zajmuje drugie miejsce. Traci cztery punkty do rewelacyjnie spisującego się w tym sezonie Leverkusen, ale rozegrał o jeden mecz mniej. Przypomnijmy, że nie doszło do skutku – z powodu złych warunków atmosferycznych – spotkanie zaplanowane na początek grudnia, kiedy to obrońcy mistrzowskiego tytułu mieli zmierzyć się z Unionem Berlin.

Bayern uwiera to, że nie jest liderem i, że ktoś rzucił mu w tym sezonie wyzwanie. Zespół z Leverkusen imponuje, a trener Xabi Alonso jest wychwalany w niemieckich mediach. Bask przejął Bayer w ubiegłym sezonie, zakończył go na trzecim miejscu, a drużyna wróciła do Ligi Mistrzów. W obecnej kampanii niemieckiej ekstraklasy nie ma mocnych na „Aptekarzy”, którzy jeszcze nie przegrali. 14 zwycięstw i 3 remisy – oto ligowy bilans Bayeru. W Monachium, w starciu z Bayernem, padł remis 2:2.

Jak Bayern podbierał rywalom piłkarzy i trenerów

Każde kolejne potknięcie będzie działać na niekorzyść Tuchela i przemawiać za tym, by rozglądać się za nowym szkoleniowcem. A Bayern ma w zwyczaju trenerów i zawodników, bez skrupułów, podbierać ligowym rywalom.