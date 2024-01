El Clasico w Arabii Saudyjskiej. Robert Lewandowski zagra z Realem o Superpuchar

Spełniło się marzenie kibiców i w finale turnieju sprzedanego za grube miliony na Bliski Wschód zobaczymy dwóch hiszpańskich gigantów. El Clasico nigdy się nie nudzi. Nawet jeśli oglądamy je cztery czy pięć razy w sezonie - jak przed rokiem.

Real pragnie rewanżu za finałową porażkę w poprzedniej edycji Superpucharu. Przegrał 1:3, a jedną z bramkę zdobył Robert Lewandowski. To był dla Królewskich początek serii złych zdarzeń, bo nie wygrali ani mistrzostwa Hiszpanii, ani Champions League.

Dla Barcelony wręcz przeciwnie - był to pierwszy krok do powrotu na szczyt. Odzyskała tytuł, ale obronić go będzie trudno. Piłkarze Xaviego męczą swoją grą kibiców, a skromne zwycięstwa nie satysfakcjonują nikogo, skoro jeszcze nie tak dawno Katalończycy potrafili grać pięknie i skutecznie. Dziś cieszyć się trzeba, gdy Osasunę pokonają różnicą dwóch goli i zachowają czyste konto.

Superpuchar Hiszpanii. Hiszpańska prasa o Robercie Lewandowskim

Dziennik “Mundo Deportivo” wymienia sześć powodów, dlaczego warto wierzyć, że Barca pokona też Real. Twierdzi, że jednym z nich jest forma Lewandowskiego.