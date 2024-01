Superpuchar na sprzedaż

Z Saudyjczykami związali się umową w 2018 r. Debiut nastąpił w Dżuddzie, gospodarzem dwóch kolejnych spotkań był Rijad. Tam też odbędzie się tegoroczna rywalizacja o trofeum.

Włosi mają zarobić 23 mln euro – trzy razy więcej, niż gwarantowała poprzednia umowa. Z tej sumy 16 mln euro trafi do uczestników. Połowę kwoty otrzyma zdobywca Superpucharu, 5 mln euro trafi do przegranego w finale, a po 1,6 mln euro – do pokonanych półfinalistów.

Nie wszystkich jednak finansowe zachęty były w stanie przekonać. Właściciel Napoli Aurelio De Laurentiis po wybuchu wojny między Izraelem i Palestyną stwierdził, że wyprawa na Bliski Wschód jest niebezpieczna i w obawie o zdrowie swych graczy chciał przeniesienia turnieju do Rzymu.

– Widzieliście, co dzieje się w Izraelu? Czy ktoś zdaje sobie sprawę, że czterema samolotami przewozimy łącznie 120 zawodników? Jesteście kretynami, jeśli chcecie turnieju w Arabii. Wszystko tylko po to, by zarobić kilka milionów więcej? – denerwował się De Laurentiis cytowany przez „La Repubblica”. I zaznaczał, że kraje arabskie powinny przede wszystkim uregulować sytuację praw kobiet i pracowników.

Pieniądze nie skusiły wciąż Anglików i Niemców, którzy spotkania między mistrzem a zdobywcą krajowego pucharu organizują cały czas u siebie.

Francuzi pierwszy taki mecz o trofeum poza granicami kraju rozegrali już w 2009 r. Odbył się on w Montrealu. Potem organizowali go w Tunezji, Maroku, USA, Chinach, Austrii, Izraelu, a nawet w Gabonie.