Ewa Pajor wśród stu najlepszych piłkarek świata. Duży skok w rankingu

Teraz wyróżnienie spotkało ją ze strony „Guardiana”, który – w porównaniu z polskimi mediami – sporo miejsca poświęca piłce nożnej. Brytyjski dziennik od 2018 roku publikuje ranking stu najlepszych piłkarek na świecie. Pajor znajdowała się na niej co roku i po raz trzeci, tak jak w 2018 i 2020 roku, sklasyfikowana została na 27. miejscu. W porównaniu z poprzednim rokiem to awans od trzynaście pozycji.

„Wielu życzyło Pajor radości z roku wolnego od kontuzji, by zobaczyć, na co naprawdę ją stać. Efekt? Udział w 19 ligowych bramkach w poprzednim sezonie i przy pięciu w obecnym. A to wszystko zanim rzucimy okiem na statystyki związane z Ligą Mistrzów, gdzie zgarnęła Złotego Buta z dziewięcioma golami” – czytamy w notce przy nazwisku Polki.

Najlepsze piłkarki świata. Aitana Bonmatí wygrywa plebiscyt „The Guardian”

Dziennik podkreślił, że „Pajor miała pecha”, gdy jej zespół prowadził 2:0 w finale Ligi Mistrzów z Barceloną, po bramce i asyście Polki w starciu z Barceloną, a zakończył mecz porażką. „Po świetnym roku w jej wykonaniu następnym życzeniem jest zobaczenie Pajor na dużym, międzynarodowym turnieju z reprezentacją Polski, co wydarzy się podczas Euro 2025" – dodaje „Guardian”.

Listę stu najlepszych zawodniczek według „Guardiana” otwiera Aitana Bonmatí, 25-letnia Hiszpanka z Barcelony, która dwa miesiące temu wyróżniona została Złotą Piłką. Innej opcji nie było – wychowanka La Masii wygrała w zeszłym roku Ligę Mistrzów oraz mistrzostwa świata, w obu przypadkach odbierając nagrodę MVP rozgrywek.

Drugie miejsce w plebiscycie zajęła Australijka Sam Kerr z Chelsea Londyn. Na trzeciej pozycji głosujący umieścili Salmę Paralluelo. 20-letnia Hiszpanka trafiła do rankingu po raz pierwszy, jako debiutanka przebijając wynik Rosy Lavelle, siódmej w 2019 roku. Całkowicie z rankingu wypadły dwie najlepsze piłkarki sprzed roku – Alexia Putellas i Beth Mead, które z powodu kontuzji opuściły znaczną część sezonu.