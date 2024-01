Bundesliga wraca po świątecznej przerwie. Uczczą pamięć Franza Beckenbauera

Angela Merkel i Juergen Klopp wspominają Franza Beckenbauera

- Poznałam go osobiście w 2006 roku - roku mundialu w Niemczech, które ukształtowały nasz kraj jak niewiele innych wydarzeń. Bez niego byłoby to niemożliwe - przyznała była kanclerz Angela Merkel. - Był niemieckim piłkarzem wszech czasów, ale jeszcze lepszą osobą. To trudne do osiągnięcia, ale jemu się udało - podkreślił trener Liverpoolu Juergen Klopp.

Czytaj więcej Piłka nożna Nie żyje Franz Beckenbauer. Pożegnanie Cesarza Zmarł Franz Beckenbauer, czyli drugi po Mario Zagallo człowiek, który zdobył tytuł mistrza świata jako zawodnik i jako trener. Niemcy nazywali go Cesarzem.

Stadion w Monachium oświetla napis “Dziękujemy, Franz”. Będzie widoczny również podczas piątkowego meczu z Hoffenheim. Po rundzie jesiennej Bayern traci cztery punkty do prowadzącego w tabeli Bayeru Leverkusen, ale ma jedno zaległe spotkanie do rozegrania.