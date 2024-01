Startuje Puchar Narodów Afryki. Maroko wierzy w sukces

Egipt z Mohamedem Salahem to kolejny zespół, który będzie się liczył w walce o najwyższe cele. Zdobycie trofeum jest wielkim marzeniem gwiazdora Liverpoolu. Będzie to jego czwarty turniej o Puchar Narodów Afryki. Salah w 2017 i 2021 roku przegrywał finały, więc czuje, że ma coś do udowodnienia.

Puchar Narodów Afryki. Kto się pokłóci, a kto zaskoczy

Tradycyjnie o triumfie marzy Nigeria, którą do sukcesu ma poprowadzić Victor Osimhen. Miał go wesprzeć Victor Boniface z Bayeru Leverkusen, ale doznał kontuzji. Nieporozumienia mogą skomplikować sytuację Kamerunu. Andre Onana (Manchester United) postanowił wprawdzie wrócić do reprezentacji, ale na pierwszy mecz w turnieju nie dojedzie, bo chce zagrać w Premier League z Tottenhamem.

Puchar Narodów Afryki to zawsze barwny turniej, a tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle interesująco także sportowo, bo stawka jest wyjątkowo wyrównana. Nie brakuje głosów, że zaskoczyć mogą także Algieria, Tunezja, Ghana, Mali czy Republika Konga. Transmisje meczów w serwisie MEGOGO.