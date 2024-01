W rozmowie z radiem P1 Sven-Göran Eriksson zaznaczył, że woli nie myśleć o swej chorobie nowotworowej. - Trzeba oszukać swój mózg. Mógłbym cały czas o tym myśleć, siedzieć w domu i smucić się, myśleć, że mam pecha i tak dalej - kontynuował. - Łatwo w ten sposób skończyć. Ale nie, trzeba widzieć pozytywne strony i nie poddawać się - podkreślił.

Sven-Göran Eriksson - sukcesy klubowe

Sven-Göran Eriksson przygodę z piłką rozpoczął jako piłkarz. Występował na pozycji prawego obrońcy w szwedzkich klubach, jego karierę przerwała kontuzja. Następnie Szwed rozpoczął pracę szkoleniowca. Z IFK Göteborg wywalczył mistrzostwo i puchar Szwecji oraz Puchar UEFA. Później prowadził portugalską Benfikę, z którą trzy razy z rzędu sięgnął po mistrzostwo kraju, zdobył też krajowy puchar i awansował do finałów Pucharu UEFA i Pucharu Mistrzów.

Eriksson zdobył Puchar Włoch z Romą i Sampdorią, w sezonie 1999/2000 poprowadził do mistrzostwa Włoch rzymskie Lazio. Z klubem tym wywalczył też m.in. Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy.

Pod wodzą Erikssona Anglia pokonała Niemcy 5:1

W październiku 2000 r. jako pierwszy zagraniczny szkoleniowiec Sven-Göran Eriksson został selekcjonerem reprezentacji Anglii. Pod jego wodzą w kadrze grali m.in. David Beckham, Steven Gerrard, Wayne Rooney i Frank Lampard. Kierowana przez Erikssona reprezentacja Anglii awansowała do trzech turniejów, w których docierała do ćwierćfinałów. Kibice Anglii zapamiętali m.in. zwycięstwo 5:1 nad Niemcami w eliminacjach do MŚ 2002.