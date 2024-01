SSC Napoli w kryzysie. Nie tylko Piotr Zieliński ucieka

10 punktów w 10 meczach to dorobek zespołu od połowy listopada, kiedy władze klubu zmieniły trenera. Mistrz Włoch przechodzi największy kryzys od miesięcy i choć fani już jakiś czas temu zrozumieli, że na obronę scudetto nie ma co liczyć, to miejsce w środku tabeli z 20-punktową stratą do lidera na tym etapie rozgrywek zaakceptować trudno.

Napoli wygrało w Serie A tylko dwa z siedmiu meczów za kadencji Mazzarriego, a ostatnio uległo Torino 0:3. To kolejny kamyczek do ogródka trenera, bo wcześniej jego zespół w Pucharze Włoch uległ Frosinone 0:4.

Prawdopodobnie jedynym pozytywem z jego pracy jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów nad Bragą (2:0) i awans do 1/8 finału, gdzie Napoli zagra z Barceloną. To rywal, który respektu nie budzi, ale podobnie o drużynie Mazzarriego mogą powiedzieć w stolicy Katalonii. A Napoli chce wreszcie na europejskiej arenie poważnie zaistnieć.

SSC Napoli w kryzysie, a piłkarze uciekają

To wymaga bramkostrzelnego napastnika. Victor Osimhen tymczasem od 8 października zdobył w Serie A jedną bramkę. Najpierw był kontuzjowany, później — nieskuteczny. Napoli w czterech ostatnich meczach nie trafiło do siatki.