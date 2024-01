Marcin Bułka znów bohaterem Nicei. Kolejny świetny występ polskiego bramkarza

To jest jego czas. Tydzień temu został wybrany przez kibiców do jedenastki rundy jesiennej Ligue 1 - obok takich gwiazd jak Kylian Mbappe, Pierre-Emerick Aubameyang czy Ousmane Dembele. W 17 meczach puścił tylko dziewięć goli, 11 razy zachował czyste konto. We wrześniu uznano go za najlepszego piłkarza całej ligi.

Teraz przyłożył rękę do awansu Nicei do czwartej rundy Pucharu Francji. Po 90 minutach spotkania z Auxerre utrzymywał się bezbramkowy remis, a konkurs jedenastek był jego popisem. Potwierdził, że jest w tej dziedzinie fachowcem - dwa karne obronił w tym sezonie już w ligowym meczu z Monaco, wygranym we wrześniu 1:0.

Marcin Bułka. Czy w przyszłości zastąpi w kadrze Wojciecha Szczęsnego?

24-letni Bułka wcześnie wyjechał z Polski i choć nie przebił się ani w Chelsea, ani w Paris Saint-Germain i został wykupiony przez Niceę, dziś pracuje na wielki transfer do silniejszego klubu. Wygryzł ze składu Kaspera Schmeichela (odszedł do Anderlechtu Bruksela) i w kilka miesięcy przeszedł drogę od zmiennika do jednego z najbardziej cenionych i szanowanych bramkarzy we Francji.