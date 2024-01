Barcelona wchodzi do gry. Czy Robert Lewandowski zacznie rok bramką?

Brazylijczyk, z którym w Barcelonie wiązane są duże nadzieje, został już zarejestrowany i jest gotowy, by zadebiutować w nowym klubie. Jego prezentację przełożono ze środy na piątek, więc zanim zostanie oficjalnie przywitany, będzie miał szansę pokazać swoje umiejętności na boisku.

- Szybko się zaaklimatyzował. Ma wielką ochotę do gry, ale trzeba pamiętać, że jest młody i nie możemy obarczać go zbyt dużą odpowiedzialnością. Będziemy go wprowadzać stopniowo, ostrożnie - mówi Xavi.

Vitor Roque - konkurent czy partner dla Roberta Lewandowskiego

Trener mistrzów Hiszpanii uważa, że Roque może grać w ataku obok Roberta Lewandowskiego. - Nie widzę przeszkód, by tak było. Roque może występować na skrzydle albo w środku. W niektórych momentach meczu mogą więc grać razem - podkreśla, ucinając nieco spekulacje na temat tego, czy Roque wygryzie Polaka z wyjściowej jedenastki.

Lewandowski na razie nie musi się martwić o miejsce w składzie, ale jeśli nie poprawi swoich statystyk, wrócą głosy, czy zasługuje nadal na kredyt zaufania. W pięciu ostatnich spotkaniach ligowych strzelił tylko jednego gola.