Dla Zielińskiego Neapol jest drugim domem. Przez ponad siedem lat rozegrał w drużynie 350 meczów i zdobył z nią w poprzednim sezonie mistrzostwo Włoch. Dostał propozycję przedłużenia umowy, ale nie przystał na oferowane warunki finansowe.

Kontrakt z Napoli obowiązuje do czerwca, więc od 1 stycznia Zieliński może już prowadzić negocjacje z nowym klubem. “Cały czas z nim rozmawiamy, ale Zieliński jest z Polski, nie zależy mu na słońcu i morzu. Może jest bardziej przyzwyczajony do mgły” - rzucił szef Napoli Aurelio de Laurentiis w wywiadzie dla “Corriere dello Sport”.

Zbigniew Boniek o przyszłości Piotra Zielińskiego

- Zieliński kocha Neapol, jest mu tam dobrze, ale być może ma teraz inne podejście do całej rzeczywistości. Sądzę, że skończy w Interze. Moim zdaniem on już jest piłkarzem tego klubu. To moja prywatna opinia. Gdyby chciał zostać w Neapolu, już dawno podpisałby kontrakt - stwierdził Zbigniew Boniek na kanale Meczyki.pl.

Napoli w tym sezonie radzi sobie słabiej, na półmetku rozgrywek zajmuje ósme miejsce w Serie A, dlatego przeprowadzka do Mediolanu byłaby dla Zielińskiego sportowym awansem. Inter jest liderem i głównym kandydatem do scudetto. Kilka miesięcy temu dotarł do finału Ligi Mistrzów. Polak miałby wzmocnić w Mediolanie środek pola.

Latem ubiegłego roku Zieliński miał oferty z Arabii Saudyjskiej i choć niektórzy twierdzili, że jest już dogadany w sprawie transferu, na Bliski Wschód jednak nie trafił. Niewykluczone, że teraz też będziemy świadkami jeszcze niejednego zwrotu akcji, ale wydaje się, że etap kariery Zielińskiego w Napoli powoli dobiega końca.