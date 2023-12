Manchester United znów ma być wielki

Ratcliffe znany był z twardej postawy negocjacyjnej, więc kiedyś związki zawodowe nazwały go Dr No. Jego majątek to pilnie strzeżona tajemnica. Amerykański „Bloomberg” wycenia go na 25 mld dolarów, „Forbes” na 18 mld dolarów. Brytyjski „Sunday Times” twierdzi z kolei, że może to być nawet 30 mld funtów.

Był zwolennikiem brexitu. W 2018 r. – dwa lata po tym, jak poparł wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – przeprowadził się do Monako, gdzie nie pobiera się podatku od dochodów i zysków kapitałowych od osób fizycznych. Kontrowersje wzbudził także, przenosząc w 2010 r. (na pięć lat) siedzibę Ineos do Szwajcarii.

Ineos to czwarta co do wielkości firma chemiczna na świecie. W 2021 r. odnotowała 474 mln funtów zysku. Zasłynęła jako sponsor grupy kolarskiej (kiedyś Team Sky), jest obecna także w Formule 1 (jest partnerem Mercedesa) i żeglarstwie (Ineos Team UK), stała się również właścicielem grającego w Ligue 1 OGC Nice (kupionego za 100 mln euro) oraz występującego w lidze szwajcarskiej FC Lausanne-Sport.

Czytaj więcej Piłka nożna Jak gaśnie Robert Lewandowski Robert Lewandowski przeżywa najgorszy sezon od lat i coraz częściej słychać pytania, czy wciąż należy do grona najlepszych napastników świata.

Chciał kupić Chelsea

Ratcliffe, mimo tych inwestycji w futbol, potrzebował bardziej spektakularnego zakupu, by wejść na piłkarskie salony. Po wybuchu wojny w Ukrainie i nałożeniu sankcji na rosyjskiego oligarchę Romana Abramowicza próbował nabyć Chelsea, ale jego oferta została odrzucona – przegrał z Amerykanami. Nie porzucił też myśli o przejęciu Manchesteru United i w końcu – choć w części – zdołał zrealizować swój plan.

„Wierzę, że możemy odnieść sukces sportowy, który będzie dopełnieniem sukcesu komercyjnego. W sporcie nie ma żadnych gwarancji, a zmiany mogą zająć trochę czasu, ale chcemy pomóc klubowi wrócić tam, gdzie jego miejsce: na szczyt angielskiego, europejskiego i światowego futbolu. Traktuję to zobowiązanie bardzo poważnie. Wniesiemy do klubu wiedzę, doświadczenie i talent ludzi pracujących w Ineos Sport” – napisał sir Ratcliffe w liście otwartym do kibiców.