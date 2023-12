O tym, że Szewczenko weźmie udział w wyborach, wiadomo było już wcześniej. Teraz swoje posiedzenia odbyły ciała statutowe ukraińskiej federacji. Najpierw w środę potwierdzono uprawnienia delegatów na Nadzwyczajny XXVI Zjazd UAF. Dzień później grupa robocza zweryfikowała, kto będzie na zjeździe mógł startować w wyborach na prezesa federacji.



Reklama

Niespodzianki nie było. „Podczas posiedzenia ustalono, że wszyscy stali członkowie UAF, którzy mają prawo nominować kandydatów na stanowisko prezesa UAF, przedstawili protokoły z posiedzeń swoich organów zarządzających w tej sprawie. We wszystkich protokołach nominowano Andrija Szewczenkę” - przekazano w wydanym w czwartek komunikacie.



Andrij Szewczenko, legenda AC Milan

Szewczenko, zdobywca Złotej Piłki w 2004 roku, Bohater Ukrainy, czyli odznaczony najwyższym tytułem honorowym w tym kraju, 111 razy wystąpił w swojej reprezentacji, zdobywając 48 bramek. Wychowanek Dynama Kijów w 1999 roku trafił do AC Milan, choć był rozchwytywany przez inne największe kluby Europy po tym, jak na Camp Nou wbił hat tricka w meczu Ligi Mistrzów z Barceloną. W 2003 roku Milan wygrał te rozgrywki, dwa lata później również doszedł do finału, ale trafił na Liverpool z Jerzym Dudkiem. To właśnie Szewczenko nie wykorzystał decydującego rzutu karnego.



Czytaj więcej Piłka nożna Jak gaśnie Robert Lewandowski Robert Lewandowski przeżywa najgorszy sezon od lat i coraz częściej słychać pytania, czy wciąż należy do grona najlepszych napastników świata.

W 2006 roku Szewczenko przeniósł się do Anglii, ale oszałamiającej kariery w Premier League nie zrobił. Po paru sezonach w Chelsea, przerwanych wypożyczeniem do poprzedniego klubu, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku wrócił do Dynama. Karierę zakończył w czasie rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy w 2012 roku, gdy jego reprezentacja nie awansowała do fazy pucharowej.