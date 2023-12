Tom Lockyer znów zasłabł na boisku. Co dalej jego karierą?

Czytaj więcej Piłka nożna Powstanie klubowa Superliga? Zapadł ważny wyrok TSUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że FIFA i UEFA działały niezgodnie z prawem, strasząc sankcjami kluby, które chciały utworzenia elitarnych rozgrywek.

Warto przypomnieć, że podobny przypadek miał niedawno miejsce w lidze holenderskiej. Bas Dost, napastnik NEC Nijmegen, pod koniec października zasłabł podczas meczu z AZ Alkmaar. Spotkanie zostało przerwane. Holender od tamtej pory nie gra w piłkę, a mecz został – po ponad miesiącu – dokończony. Piłkarze musieli biegać po boisku jedynie przez kilka minut, bo pozostał im jedynie doliczony czas gry. Wynik się nie zmienił, AZ Alkmaar wygrał 2:1.

Co z meczem Premier League, który został przerwany

Takiej możliwości w Premier League nie ma. Przepisy mówią wyraźnie, że przerwany mecz nie może zostać dokończony i musi zostać powtórzony od początku.

Daty ani godziny jeszcze nie znamy. Piłkarze wrócą do rywalizacji, ale nie wiadomo, czy Lockyer znajdzie się wśród nich. Warto pamiętać, że w angielskiej ekstraklasie występuje Christian Eriksen, czyli gracz, którzy miał podobne problemy. Do zatrzymania akcji serca u Duńczyka doszło podczas Euro 2020, a następnie – po wszczepieniu rozrusznika – nie mógł kontynuować kariery we Włoszech. Trafił więc do Anglii. Dziś gra dla Manchesteru United.