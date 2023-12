Xavi po ostatnim w tym roku ligowym meczu Barcelony: To się więcej nie powtórzy

Barcelona uniknęła kompromitacji dzięki dwóm bramkom kapitana Sergiego Roberto, ale był to kolejny mecz, który zamiast radości dostarczył kibicom cierpienia i niepotrzebnych nerwów.

Reklama

Barcelona – Almeria: Jak zagrał Robert Lewandowski?

Sfrustrowany mógł być Robert Lewandowski, bo nie udało mu się wykorzystać żadnej z kilku okazji. To jednak on zanotował efektowną asystę przy drugim golu Sergiego Roberto, który dał Barcelonie trzy punkty i - jak ocenił “Mundo Deportivo” - odegrał kluczową rolę w tym zwycięstwie. “Poprawił się pod tym względem, bo w poprzednich spotkaniach nie był nawet w odpowiednim miejscu i nie tworzył sobie szans” - pisze kataloński dziennik.

Barcelona - Almeria. Co po meczu powiedział Xavi

- Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była nie do przyjęcia. Nie byliśmy agresywni, to jest nieakceptowalne - nie krył rozczarowania Xavi. - Kibice się denerwowali i na nas gwizdali. To normalna reakcja, rozumiem ich gniew, choć nie lubię gwizdów i sam nigdy tego nie robiłem. Można grać dobrze i przegrać 0:3, ale na murawie trzeba dać z siebie wszystko. Albo oddamy życie na boisku, albo nic nie wygramy. Martwię się o mój zespół. Nie mamy drużyny z 2010 roku, zapomnijcie o tym. To, co się wydarzyło, to moja wina, ale więcej się to nie powtórzy - obiecał trener katalońskiej ekipy.

To był ostatni w tym roku mecz mistrzów Hiszpanii o stawkę. Zaraz po spotkaniu z Almerią polecieli do Stanów Zjednoczonych na sparing z meksykańskim Club America.