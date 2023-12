Javier Milei obrażany i przegrany. Nie pomogło nawet zdjęcie Emmanuela Macrona

Kiedy nowy prezydent Argentyny chciał oddać swój głos na stadionie La Bombonera — jest członkiem Boca Juniors, klubowi kibicuje od lat — posypały się obelgi i gwizdy. Macriemu raczej nie pomógł, może wręcz stał się dla niego obciążeniem. Riquelme, przez którego przepłacony transfer Milei podobno śmiertelnie obraził się na władze swojego ulubionego klubu, dostał 43 tys. głosów. Postawiło na niego 64 proc. kibiców, którzy wzięli udział w wyborach.

Zwiastunem rozstrzygnięcia było to, co działo się na stadionie w dniu elekcji. Kiedy Mieli w towarzystwie ochroniarzy przemknął przez obiekt, Riquelme skakał i śpiewał z kibicami. - Ludzie mnie kochają, a ja kocham ich - mówił.

Dlaczego Emmanuel Macron został wplątany w wybory Boca Juniors

Riquelme przystępował do wyborów jako wiceprezes klubu i dyrektor do spraw sportowych. Wspierał go obecny szef Boca Juniors Jorge Amor Ameal, który stał na jego czele od 2019 roku. Opozycję stworzyli były minister modernizacji Andres Ibarra oraz wspomniany Macri. On był w przeszłości zarówno prezydentem kraju (2015-19), jak i prezesem klubu (1995-2007). Trudno o lepszy dowód, jak mocno piłka jest w Argentynie związana z polityką.

Wybory pierwotnie miały się odbyć 2 grudnia, ale zawiesił je - podobno za sprawą Macriego - sąd w Buenos Aires. Doszło do nich dwa tygodnie później, a lista uprawnionych powiększyła się w tym czasie o 13 tys. osób.