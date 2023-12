Jest rok 2013, Constract zaczyna grę na zapleczu Ekstraklasy. Co ówczesnemu Dawidowi Grubalskiemu powiedziałby ten dzisiejszy?

Nie wahaj się, bo czeka cię niesamowita przygoda, przeżyjesz niezwykłe chwile i zawiążesz wspaniałe przyjaźnie na całym świecie.

Co w Constrakcie pozostało z tamtego klubu?

Pasja do futsalu ze strony działaczy i sponsorów. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia, a ona wciąż jest ta sama. Na pierwszy rzut oka wydaje się że został tylko trener, bo publiczność też jest inna, bardziej świadoma, wymagająca, ale i doceniająca nasze osiągnięcia oraz styl. Tak naprawdę nie jestem jednak sam. Zostało też grono ludzi pracujących i myślącym o rozwoju klubu, którzy cały czas mnie wspierają. Razem pchamy to do przodu.

Jak przez tę dekadę rozwinął się polski futsal?

Rozwinęło się grono trenerów którzy teraz mogliby pracować w każdej lidze na świecie i - co za tym idzie - ich kluby mocno rozwinęły się taktycznie. Uważam, że postawienie na profesjonalizm w kilku z nich pozwoliło podnieść jakość ligi, ale nie jest to zasługa planu rozwoju dyscypliny, tylko zapału w miastach.

Drugi raz z rzędu mistrz Polski kończy udział w Lidze Mistrzów z powodu jednej porażki - tym razem z zespołem z Hiszpanii. Kiedy będziemy w stanie drużynę takiej klasy pokonać?

Byliśmy w stanie to zrobić już teraz. Od kiedy zostaliśmy mistrzem Polski, trenowaliśmy, by postawić się drużynie z najwyższej półki. I tak było. Nie lubię demonizowania rywali z Hiszpanii. To też są ludzie, mają swoje słabości i problemy. Uważam, że jesteśmy w stanie co roku rywalizować z takimi zespołami jak równy z równym.