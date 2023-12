Javier Milei zmienia Argentynę. Czy ruszy na futbol z piłą łańcuchową

Czy Javier Milei dzieli reprezentację Argentyny

Przegranego poparł podczas kampanii wyborczej szef argentyńskiej federacji (AFA) Claudio Tapia, co rozgniewało selekcjonera Lionela Scaloniego. On - wiedząc, jak polityka miesza się w kraju z futbolem - chciał przed nią uchronić reprezentację kraju. Właśnie dlatego rok temu drużyna narodowa, po wygraniu mundialu, nie pojechała na audiencję do ówczesnego prezydenta Alberto Fernandeza.

Scaloni nie chciał denerwować Argentyńczyków flirtowaniem z władzą, bo już dziś zaufanie społeczeństwa do klasy politycznej jest znikome - kraj dławi przecież inflacja, 40 proc. społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa - na czym wygrał populista Milei. Podobnie selekcjoner zachował się zresztą rok wcześniej, gdy jego reprezentacja triumfowała w Copa America. Wtedy także odwiedzin u prezydenta nie było.

Sytuacja na szczycie argentyńskiej piłki do dziś pozostaje napięta. Selekcjoner po niedawnym zwycięstwie nad Brazylią (1:0) w eliminacjach mundialu rzucił, że musi przemyśleć wiele rzeczy, a jego reprezentacja potrzebuje trenera z energią. Zapewnił, że nie jest to pożegnanie, choć kibice wiedzą swoje i wyczuwają, że jego niepewność w sprawie przyszłości to przede wszystkim wynik nieporozumień z szefującym federacji Tapią.

Obaj po mundialu długo negocjowali warunki finansowe nowej umowy selekcjonera. Scaloniemu marzyła się podwyżka, może nawet na miarę saudyjską, Włoch Roberto Mancini zarabia tam 30 mln euro rocznie, czyli dziesięciokrotnie więcej niż trener mistrzów świata. Podobno tym razem chodziło więc głównie o pieniądze, a nie o politykę, choć w Argentynie na tym polu pewności nigdy mieć nie można.