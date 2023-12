Joao Felix bohaterem Barcelony, nieskuteczny Robert Lewandowski

Szkoda tylko, że Robert Lewandowski największe owacje dostał nie za grę, lecz za zachowanie w stosunku do dziecka, które wbiegło na murawę, by zrobić sobie z nim selfie. Polak ochronił młodego kibica przed stewardami i odprowadził go pod linię boczną boiska.

Po raz pierwszy w tym sezonie drużyna Xaviego ruszyła do ataku od samego początku i rozegrała najlepszy mecz “Mundo Deportivo”

Lewandowski mógł zdobyć nawet trzy bramki i rozstrzygnąć losy meczu, ale był nieskuteczny. Trybuny okazały mu wsparcie, skandując jego nazwisko, ale szefowie klubu zaczynają się niecierpliwić i rozglądać za zawodnikami ofensywnymi.

Już w styczniu do zespołu dołączyć ma Vitor Roque. 18-letni Brazylijczyk może grać zarówno w środku ataku, jak i na skrzydle. W tym roku został mistrzem Ameryki Południowej do lat 20 i królem strzelców tego turnieju, ma już za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Canarinhos. W niedzielę pożegnał się z kibicami Athletico Paranaense. W 43 meczach sezonu zdobył 20 bramek. Pytanie czy będzie on dla Lewandowskiego wsparciem, czy też wygryzie go z podstawowego składu Barcelony?