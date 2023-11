Jakub Moder wrócił na boiska Premier League po ciężkiej kontuzji

Czytaj więcej Piłka nożna Pierwsza kadra Fernando Santosa: Idzie młodość Nowy trener reprezentacji podał kadrę 25 zawodników na mecze z Czechami i Albanią. Nie ma rewolucji, są niespodzianki.

– Bolało mnie to, że nie pojechałem do Kataru. Teraz celem jest wyjazd na Euro. Do marca jest jednak jeszcze sporo czasu i na razie skupiam się, by wrócić do regularnej gry – podkreśla.

Moder wyjeżdżał z Polski w 2021 roku jako jeden z największych polskich talentów. Lech Poznań zarobił na nim 11 mln euro, do dziś jest to rekordowa kwota uzyskana za piłkarza z Ekstraklasy.

Tyle samo kosztował Kacper Kozłowski, też sprzedany rok później do Brighton. Ale on w Anglii sobie nie poradził, był już wypożyczany do Belgii i Holandii, odnalazł się w Vitesse Arnhem.

Dlaczego rehabilitacja Jakuba Modera trwała tak długo

Moder został rzucony na głęboką wodę i nie przepadł jak większość naszych młodych zawodników, zderzających się po wyjeździe za granicę z rzeczywistością. Wywalczył sobie miejsce w składzie Brighton, zbierał pozytywne recenzje, dawał nadzieję na to, że w najbardziej wymagającej lidze świata będziemy oglądać regularnie polskiego piłkarza, który nie jest bramkarzem, potrafi kreować sytuacje i sam strzela gole.