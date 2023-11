Być może jednak Polakom zabrakło sił, bo w pewnym momencie do ich gry wkradła się dekoncentracja, a rywale od razu to wykorzystali. W 34. minucie w zamieszaniu w polu karnym pierwszego gola zdobył Thiago Laplace. Tuż po wznowieniu gry gola dołożył Agustin Ruberto, a kiedy kilka minut później z dziesięciu metrów Michała Matysa pokonał Ian Subiabre, to było wiadomo, że Polacy nie zdobędą w tym spotkaniu nawet punktu. Wynik tuż przed końcem ustalił Santiago Lopez. Polacy mieli swoje szanse na zdobycie honorowej bramki, ale brakowało im dokładności i spokoju w polu karnym rywali.

Bilans tego turnieju nie jest korzystny dla biało-czerwonych. Strzelili tylko jednego gola, tracąc w sumie dziewięć. Trzeba się pocieszać tym, że trener Włodarski nie zmienił stylu tylko po to, by statystyki lepiej wyglądały. Dla młodych piłkarzy jest to ważna nauka i miejmy nadzieję, że zdopinguje ich do jeszcze cięższej pracy.