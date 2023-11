Polska - Czechy. Werner Liczka: Straciliście twarz

Jak ocenia pan pracę selekcjonera reprezentacji Czech Jaroslava Silhavego?

Ma bardzo dobry charakter i jest poukładany jako szkoleniowiec. Potrafi się porozumieć z piłkarzami, zbudować wokół zespołu atmosferę. Brakuje jednak ostatnio wyników. Wcześniej awansował do najwyższej dywizji Ligi Narodów, a na ostatnich mistrzostwach Europy reprezentacja walczyła z Duńczykami o półfinał. Później spadliśmy do Dywizji B, ale z mocnej grupy. Porażką był brak awansu na mundial. Jest głośno i gorąco. Sam awans nie uspokoi sytuacji, bo oczekuje się, że także na mistrzostwach Europy odniesiemy sukces.

Obie drużyny są na dnie i czekają na windę. Futbol w Czechach i w Polsce bardzo tego potrzebuje.

Polska piątkowym meczem kończy eliminacje, a Czesi jeszcze nie. Gospodarze będą w związku z tym bardziej zdeterminowani?

To mecz, którym może się rozpocząć nowy etap dla obu reprezentacji. Etap pozyskania ponownie kibiców, nabrania wiatru w żagle. Mówimy o nacjach z osiągnięciami i to, co dzieje się tam obecnie na poziomie reprezentacji, jest nie do zaakceptowania. Obie drużyny są na dnie i czekają na windę. Futbol w Czechach i w Polsce bardzo tego potrzebuje. Właśnie dlatego stawka meczu jest wyższa niż trzy punkty.