Robert Lewandowski bez gola od września. Tak złej serii nie miał od ponad dekady

- Mamy swoje problemy jeśli chodzi o to, jak powinniśmy grać i jak wygląda nasza forma. Nasze ostatnie mecze nie były wybitne. Nie zaskoczyliśmy niczym Szachtara i tu jest pole do poprawy. Trzeba się zastanowić, jak możemy grać lepiej, bardziej niekonwencjonalnie - przyznał Lewandowski w rozmowie z Polsatem Sport.

Xavi o Barcelonie: Zrobiliśmy krok wstecz

Gorzkich słów swojej drużynie nie szczędził Xavi. - Zrobiliśmy krok wstecz. Musimy zacząć lepiej atakować i poprawić się w obronie. Drobne błędy dają nam się we znaki. Płacimy za nie wysoką cenę. Wyjeżdżamy stąd wściekli. To był jeden z najgorszych meczów, które pamiętam z tych ostatnich dwóch lat - podsumował to, co wydarzyło się w Hamburgu (tam rywali podejmuje Szachtar),

Barcelona przeżyła rozczarowanie, ale dwie kolejki przed końcem wciąż prowadzi w grupie i ma los w swoich rękach. Przepustkę do 1/8 finału zdobyły we wtorek pierwsze dwa zespoły: broniący trofeum Manchester City i jego grupowy rywal RB Lipsk. W środę awans - w przypadku zwycięstw - zagwarantują sobie Bayern Monachium i Real Madryt. Szanse są duże, bo Bawarczycy podejmą Galatasaray Stambuł, a Królewscy - Bragę. Przy korzystnych wynikach do fazy pucharowej dostać się mogą także Arsenal, Real Sociedad i Inter Mediolan.