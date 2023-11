Jan Urban ma problem. Górnik Zabrze walczy z urazami

Wie to także Urban. - To nieprzewidywalna drużyna, która na wyjeździe dwa mecze wygrała, kilka zremisowała i ma nawet dodatni bilans bramek. Do tego na ławce jest trener Jacek Zieliński, którego bardzo cenię za całokształt pracy. No i zespół, który dobrze się zna, bo nie było tam wielkich zmian - mówi.

Czytaj więcej Piłka nożna Juventus Turyn wstaje z kolan. Wojciech Szczęsny wśród liderów Juventus Turyn konsekwentnie realizuje politykę odbudowy zespołu po koszmarnym sezonie, a Wojciech Szczęsny w tym pomaga. Polski bramkarz jest niepokonany w Serie A od 450 minut.

Założenia dla swojego zespołu szkoleniowiec ma jasne. - Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na siebie, żeby zagrać na odpowiednim poziomie. Cracovia nie strzela zbyt wielu goli, jak i my, jednak meczem z ŁKS też mówiono, że grają drużyny, które zdobywają w lidze najmniej bramek, a padło ich potem pięć - przypomina Urban.

Poniedziałkowy mecz Górnik - Cracovia o godz. 19.00.