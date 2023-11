Juventus Turyn wstaje z kolan. Wojciech Szczęsny wśród liderów

Juventus Turyn wraca do gry. Cel jest jasny

Było to trzecie zwycięstwo z rzędu, lecz trener Allegri jest daleki od hurraoptymizmu. - Pracujemy konsekwentnie i to najważniejsze. Sezon się jeszcze nie skończył, wprost przeciwnie. Dopiero się zaczął. Nie możemy przesadzać z pochwałami - podkreśla doświadczony szkoleniowiec.

Allegri od początku sezonu przypomina, że celem jest miejsce w czołowej "czwórce", a więc powrót do Ligi Mistrzów. Juventus w poprzednim sezonie grał w fazie grupowej i zakończył ją na trzecim miejscu. Trafił do Ligi Europy, gdzie dotarł do półfinału. Teraz, dzięki siódmemu miejscu w Serie A, mógł wystąpić w Lidze Konferencji. Kara od UEFA sprawiła jednak, że w europejskich rozgrywkach zastąpiła turyńczyków Fiorentina.