Barcelona wygrała w Kraju Basków, Robert Lewandowski bez gola

Widać, że Lewandowski nadal nie jest w formie i minie trochę czasu, zanim dojdzie do optymalnej dyspozycji. To niepokojące w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami ostatniego meczu eliminacji mistrzostw Europy 2024 z Czechami (17 listopada na PGE Narodowym). Polacy muszą nie tylko wygrać, ale też liczyć na korzystne wyniki innych spotkań, inaczej czeka ich gra w marcowych barażach.

Katalończycy wracają teraz do rywalizacji w Lidze Mistrzów. We wtorek zmierzą się na wyjeździe z Szachtarem Donieck. Drugie zwycięstwo nad ukraińskim zespołem będzie oznaczało awans do 1/8 finału, na który - choć trudno w to uwierzyć - Barcelona czeka aż dwa lata. Dwa poprzednie sezony kończyły się dla niej klęską. Teraz chce nie tylko zmazać plamę, ale dotrzeć jak najdalej w Champions League.

Głód sukcesu w Katalonii jest ogromny, a apetyt będzie rósł wraz z każdą pokonaną rundą.