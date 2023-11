Kolejne wyróżnienie dla Szymona Marciniaka. Posędziuje w prestiżowym turnieju

Polskiego klubu nieprędko doczekamy się na tej imprezie, chociaż zmieni się jej formuła i od następnej edycji zagrają tam 32 zespoły. W tym roku będą za to polski arbiter i polski trener. Marciniak w ostatnich latach prowadził najważniejsze mecze w europejskim i światowym futbolu, z finałem Ligi Mistrzów i zeszłorocznym finałem mundialu włącznie. Sam ten fakt świadczy o pozycji Marciniaka, bo rzadko się zdarza, żeby ten sam sędzia prowadził dwa tak prestiżowe mecze w jednym sezonie.

Reklama

Reklama

Teraz pojedzie na Klubowe Mistrzostwa Świata razem ze swoimi asystentami Tomaszem Listkiewiczem i Adamem Kupsikiem, a arbitrem VAR będzie Tomasz Kwiatkowski, który pełnił tę samą funkcję podczas finału mundialu.

Polak będzie jednym z ledwie pięciu arbitrów głównych podczas Klubowych Mistrzostw Świata w Arabii Saudyjskiej. Oprócz niego mecze posędziują: Mohammed Al Hoish z Arabii Saudyjskiej, Jean-Jacques Ndala z Demokratycznej Republiki Konga, Tori Penso z USA i Jesus Valenzuela z Wenezueli. Łącznie na turnieju będzie 23 arbitrów oraz sędzia pomocniczy Campbell-Kirk Kawana-Waugh z Nowej Zelandii.

Kto zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata

W prestiżowym turnieju zagra mistrz Azji Urawa Red Diamonds, prowadzony przez Macieja Skorżę. W ćwierćfinale spotka się z meksykańskim Club Leon i jeśli wygra ten mecz, to w półfinale trafi na Manchester City prowadzony przez Pepa Guardiolę (zwycięzca Ligi Mistrzów ma zagwarantowane miejsce w półfinale).

W sezonie 2008/2009 Wisła Kraków prowadzona przez Skorżę grała o awans do Ligi Mistrzów z Barceloną Guardioli i chociaż to klub ze stolicy Katalonii okazał się lepszy w dwumeczu, to spotkanie u siebie mistrzowie Polski wygrali 1:0.