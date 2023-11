Zawodnik został zawieszony 17 października przez klub za wpis, który został uznany za pro-palestyński. Piłkarz usunął później swój wpis.

W poniedziałek klub podjął decyzję o przywróceniu Anwara El Ghaziego do składu, ale w piątek zdecydowano o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.

"FSV Mainz 05 rozwiązuje umowę z Anwarem El Ghazim ze skutkiem natychmiastowym w piątek. Klub podjął tę decyzję w odpowiedzi na wypowiedzi i wpisy zawodnika w mediach społecznościowych" - poinformował klub na swojej stronie internetowej.

El Ghazi skomentował decyzję klubu o zerwaniu kontraktu

"Stań w obronie tego, co słuszne, nawet jeśli oznacza to samotność" - napisał El Ghazi w mediach społecznościowych po ogłoszeniu decyzji klubu. "Utrata środków do życia jest niczym w porównaniu z piekłem wyrządzonym niewinnym i bezbronnym w Strefie Gazy" - dodał.