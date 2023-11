PKO BP Ekstraklasa. Pogoń Szczecin goni czołówkę

Podopieczni trenera Jensa Gustafssona - dzięki zwycięstwom z Lechem Poznań (5:0), Ruchem Chorzów (3:0) i Jagiellonią Białystok (2:1) oraz remisowi z Piastem Gliwice (0:0) - zdobyli dziesięć punktów, Dziś Pogoń traci do liderującego tabeli Śląska Wrocław traci już tylko pięć oczek.

Piłkarze ze Szczecina po ostatniej wygranej z Jagiellonią nie kryli optymizmu. - Wszyscy w drużynie jesteśmy w świetnych nastrojach. Mamy dobrego ducha w zespole. Notujemy serię meczów bez porażki, co także buduje atmosferę, która jest naprawdę bardzo dobra - przekonuje pomocnik Joao Gamboa.

27-latek po blisko dwóch miesiącach wśród rezerwowych lub na trybunach wrócił do wyjściowego składu. Poprzednio rozpoczął mecz od pierwszej minuty 3 września, gdy Pogoń mierzyła się z Zagłębiem Lubin. - Od samego początku czułem się świetnie na boisku - zapewnia Portugalczyk.

- Wszyscy walczyliśmy do ostatniego gwizdka i ostatecznie osiągnęliśmy nasz cel, czyli zdobyliśmy trzy punkty. To dla nas bardzo ważne, dlatego jestem szczęśliwy. W trakcie meczu przeciwnik kopnął mnie w nogę i przez pewien czas odczuwałem to uderzenie, ale wszystko jest w porządku. Jestem gotowy do dalszych występów - zapewnia Gamboa.