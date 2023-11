Manchester United na zakręcie. Najgorszy start sezonu od ponad 60 lat

United przegrali już 8 z 15 meczów w tym sezonie. To ich najgorszy start od ponad 60 lat. Porażka z Newcastle United oznacza, że nie obronią trofeum, które zdobyli w lutym na Wembley.

Kilka dni przed tą porażką Czerwone Diabły zostały rozbite w derbach przez Manchester City (0:3) i zajmują obecnie dopiero ósme miejsce w tabeli Premier League. Przegrały także dwa z trzech spotkań w Lidze Mistrzów. To wszystko składa się na smutny obraz i wystawia na próbę cierpliwość szefów klubu oraz kibiców.

Co dzieje się z Manchesterem United

Nastroje w szatni są coraz gorsze. Według lokalnego dziennika "Manchester Evening News" wśród piłkarzy rośnie niezadowolenie stylem zarządzania trenera Erika ten Haga. Jeśli wierzyć przeciekom, popsuły się też relacje między samymi zawodnikami. Na atmosferę wpływ ma również niepewność dotycząca zmiany na stanowisku właściciela (rozmowy się przedłużają).

Kibice zaczynają wątpić, że Ten Hag odmieni grę drużyny, i domagają się jego zwolnienia. - Muszę przeprosić kibiców, bo to był występ poniżej naszych standardów. Rozumiem krytykę. To logiczne, gdy wyniki nie są dobre. Jestem jednak przekonany, że mogę odwrócić niekorzystną sytuację. Robiłem to we wszystkich klubach, także w Manchesterze w ubiegłym sezonie. Biorę odpowiedzialność za wyniki. Jestem wojownikiem i postrzegam to jako wyzwanie - zapowiada trener United.

Angielskie media szukają już nowego trenera dla Manchesteru United

Dziennik "Times" twierdzi, że klub ma już przygotowaną listę potencjalnych następców. Są na niej trener Sportingu Lizbona Ruben Amorim i Zinedine Zidane, który pozostaje bez pracy.