Niclas Fuellkrug za 13 mln euro trafił do Dortmundu rzutem na taśmę tuż przed końcem okienka, co niektórzy odebrali jako akt desperacji. Samego Bellinghama zastąpił Felix Nmech z Wolfsburga, który dopiero niedawno zaczął prezentować przebłyski odpowiedniej jakości. Ich transfery to autorskie pomysły Terzicia.

Wszyscy w Niemczech zgodnie podkreślają, że jego wpływ na funkcjonowanie klubu jest ogromny. Mówi się, że ostatnim, który miał takie zaufanie, był Klopp. Trudno określić, dlaczego tak się stało, bo dortmundzcy działacze nie mieli w planach dawania tak dużego pola manewru żadnemu kolejnemu szkoleniowcowi.

To kompetencje, których mogą mu zazdrościć wszyscy trenerzy w Bundeslidze. Pojechał nawet na wakacje z klubowymi skautami. Sam pełnił w klubie taką funkcję jako 29-latek. Borussię zna od podszewki. Szkolił też młodzież, dobrze żyje z kibicami, zna miasto, a jako dyrektor siedział w loży obok prezesa Hansa-Joachima Watzkego.

Zespół sezon rozpoczął przeciętnie. Borussia często była apatyczna, miała problemy ofensywą. Niektórzy nawet spekulowali o jego potencjalnym zwolnieniu, ale z takimi plecami łatwo o to nie będzie. Dziś zespół z Dortmundu zajmuje w tabeli Bundesligi czwarte miejsce.