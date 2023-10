Lewandowski wciąż do spłaty

Kadra jest dziś oczywiście węższa, więc wystarczyło kilka kontuzji, żeby pojawiły się problemy. Urazy sprawiły, że w ostatnich meczach nie grali Lewandowski, Pedri, Raphinha, Frenkie de Jong, Jules Kounde oraz Sergi Roberto. Barcelona spuściła z tonu i zremisowała dwa z czterech ligowych spotkań, co kosztowało ją spadek na trzecie miejsce w tabeli. Katalończycy tracą jednak tylko do Realu punkt, bo polisą ubezpieczeniową klubu pozostaje szkółka, czyli La Masia.

Mecz z Atletico Bilbao (1:0) w podstawowym składzie rozpoczęli 19-letni Gavi, 20-letni Fermin Lopez, 20-letni Alejandro Balde, a z ławki weszli 16-letni Lamine Yamal oraz 17-letni Marc Guiu, który strzelił jedynego gola i został bohaterem wieczoru. Młodzian z położonego nieopodal Barcelony Granollers bramkę zdobył 33 sekundy po debiucie w seniorskiej drużynie, nigdy piłkarz grający swój pierwszy mecz w barwach katalońskiego klubu nie trafił do siatki szybciej.

Wystąpił z konieczności, ale trudno o lepszy dowód, że mistrzowie Hiszpanii nawet w największym kryzysie mogą korzystać z zasobów głębszych niż ktokolwiek inny. Barcelona jest więc tańsza, młodsza oraz prawdopodobnie lepsza od drużyny z poprzedniego sezonu. Ma w tym swój udział także Lewandowski, który strzelił sześć goli i miał cztery asysty w dziesięciu meczach, zanim zatrzymała go kontuzja.

Polak podobno należy do liderów szatni, bo doświadczenie oraz nazwisko zobowiązują. Golami skutecznie odparł apele katalońskich mediów, które na początku sezonu domagały się, aby Xavi posadził go wśród rezerwowych. Dziś kibice czekają, aż Lewandowski wróci do zdrowia, bo choć Guiu jest piłkarzem nieprzeciętnym i widać, że Barcelona ma do oszlifowania kolejny diament, to trudno budować na 17-latku nadzieje ataku na cały sezon.

Zespół przed El Clasico ma dobry punkt wyjścia, skoro jesień w Lidze Mistrzów oraz LaLiga zaczął dobrze, a w kolejnych tygodniach – kiedy wrócą kontuzjowani – powinien być mocniejszy. Większym zmartwieniem pozostaje to, co dzieje się poza szatnią. Barcelona potrzebuje pieniędzy za sukcesy sportowe, bo ma długi także wobec innych klubów. Sięgają one według katalońskiego „Sportu” 200 mln euro. Wśród piłkarzy, których Katalończycy jeszcze nie spłacili, jest także Lewandowski.