Piłkarze Szachtara, czyli drużyny na uchodźctwie, mieli swoje szanse, ale dopisywało im też szczęście - drugi raz do bramki trafił chociażby Lopez, ale był na spalonym. Gole już nie padły, Barcelonie grożą za to straty ludzkie, bo Felix boisko opuszczał z grymasem bólu na twarzy. Klubowych medyków czeka dużo pracy, bo o ile sytuacja zespołu w Lidze Mistrzów jest komfortowa - awans Katalończycy mogą sobie zapewnić już w kolejnym meczu - to sobotnie El Clasico z Realem Madryt (początek o 16.15) waży bardzo dużo.

Jakie były wyniki trzeciej kolejki Ligi Mistrzów

Trzy zwycięstwa w trzech meczach - wcześniej Barcelona pokonała Royal Antwerp (5:0) i FC Porto (1:0) - to zwiastun końca koszmaru, bo w dwóch poprzednich sezonach zespół kończyła rywalizację w Lidze Mistrzów na fazie grupowej. Najpierw Katalończyków wyprzedziły Bayern Monachium i Benfica Lizbona, a przed rokiem - ponownie Bayern oraz Inter Mediolan. Mogliśmy słusznie snuć opowieść o końcu epoki, której symbolem był Leo Messi, ale dziś Xavi, który łączącą obecną drużynę z ekipą, która przez lata zachwycała Europę, zaczyna pisać zupełnie nową.

Liga Mistrzów 3. kolejka - mecze środowe Grupa E

Feyenoord Rotterdam – Lazio Rzym 3:1

Celtic Glasgow – Atletico Madryt 2:2



1. Feyenoord Rotterdam 3 6 7:4

2. Atletico Madryt 3 5 6:5

3. Lazio Rzym 3 4 4:5

4. Celtic Glasgow 3 1 3:6



Grupa F

Paris Saint-Germain – Milan 3:0

Newcastle United – Borussia Dortmund 0:1



1. Paris Saint-Germain 3 6 6:4

2. Borussia Dortmund 3 4 1:2

3. Newcastle United 3 4 4:2

4. AC Milan 3 2 0:3



Grupa G

Young Boys Berno – Manchester City 1:3

RB Lipsk – Crvena Zvezda Belgrad 3:1



1. Manchester City 3 9 9:3

2. RB Lipsk 3 6 7:5

3. Young Boys Berno 3 1 4:8

4. Crvena Zvezda Belgrad 3 1 4:8



Grupa H

Barcelona – Szachtar Donieck 2:1

Royal Antwerp – Porto 1:4



1. FC Barcelona 3 9 8:1

2. FC Porto 3 6 7:3

3. Szachtar Donieck 3 3 5:7

4. Royal Antwerp 3 0 3:12

Perspektywa pierwszego miejsca w grupie oznacza łatwiejszego przeciwnika w 1/8 finału, ale to pozory, skoro brakiem rozstawienia w losowaniu zagrożone są SSC Napoli, Inter czy Paris Saint-Germain. Dziś najważniejsze jest, że zapewniając sobie Ligę Mistrzów wiosną Barcelona wraca na ścieżkę finansowego wzrostu, wypłata z UEFA pomoże zbilansować budżet. Dziś mistrzowie Hiszpanii toną w długach, a władze LaLiga ograniczyły budżet płacowy klubu na sezon 2023/24 do 270 mln euro. To wciąż trzeci wynik w LaLiga, ale Real Madryt może wydać trzy razy tyle.