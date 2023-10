Ajax Amsterdam na dnie. Przegrywa z rywalami i chuliganami

Frenkie de Jong trafił do Barcelony, a Matthijs de Ligt do Juventusu Turyn. Tylko za tych dwóch zawodników Ajax otrzymał 150 mln euro. Tego lata też zresztą solidnie zarobił. Klub sprzedał m.in. obrońcę Jurriena Timbera (za 40 mln do Arsenalu) oraz meksykańskiego pomocnika Edsona Alvareza (za 38 mln do West Hamu) i ghańskiego napastnika Mohammeda Kudusa (za 43 mln, także do West Hamu). Poza tym odeszli inni liderzy: przede wszystkim Dusan Tadić oraz Davy Klaassen.

Ajax środki zainwestował. Wydał ponad 100 mln, ale nowi piłkarze na razie rozczarowują. Rewolucja w składzie nie przynosi efektów, bo szefowie klubu, zamiast postawić na jakość, wybrali ilość.

Według holenderskich mediów trener nie miał wpływu na transfery. Chciał, by do Amsterdamu wrócił Hakim Ziyech, zamierzał sprowadzić również innych byłych zawodników Ajaksu: Sergino Desta oraz Anwara El Ghaziego. Zamiast tego dostał kilkunastu mniej lub bardziej znanych graczy, wybranych przez Mislintata, uważanego za specjalistę od wyszukiwania futbolowych diamentów.

Niemiec był wcześniej szefem skautingu w Borussii Dortmund i Arsenalu, a poprzednio dyrektorem VfB Stuttgart. To, co sprawdzało się w innych klubach, w Amsterdamie nie wypaliło. Pozostała spalona ziemia, a kolejną ofiarą czystek może zostać trener.

Kalendarz nie jest jego sprzymierzeńcem. Ajax w czwartek ma w planach wyjazdowy mecz Ligi Europy z Brighton, które w tym sezonie pokonało m.in. Manchester United i zremisowało z Liverpoolem. Kilka dni później, bo już w niedzielę, czeka go z kolei wizyta u lidera Eredivisie, czyli starcie z PSV Eindhoven.