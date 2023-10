Reprezentanci Wysp Owczych wciąż próbowali nieśmiałych wypadów pod pole karne Wojciecha Szczęsnego, a nasi piłkarze atakowali niemrawo. Zainspirowały do ataków zmiany - już po kwadransie na boisku pojawili się Karol Świderski, Adam Buksa i Paweł Wszołek.

Ten drugi potrzebował siedmiu minut, żeby strzałem głową zamienić na gola dośrodkowanie Frankowskiego. Buksa, który wrócił do drużyny narodowej po roku z kontuzjami, wzbogacił tym samym wspaniały reprezentacyjny dorobek. Piłkarza Antalyasporu potrzebował 411 minut do zdobycia sześciu bramek. Wszystkie poprzednie gole strzelał jeszcze za kadencji Paulo Sousy.

Wyspy Owcze - Polska. Jak Polacy mogą awansować na Euro 2024

Polacy nie zachwycili grą w piłkę, bo nie musieli. Gospodarze poprzeczkę zawiesili nisko, a mecz ułożył się więcej niż korzystnie. To było jednak spotkanie, jakiego reprezentacja potrzebowała - wygrane pewnie, bez niepotrzebnych turbulencji.

Biało-czerwoni wykonali plan, pomogli także rywale. Wygrana Albańczyków z Czechami sprawia, że znów wszystko jest w naszych rękach. Sytuacja prezentuje się klarownie, choć do na turniej do Niemiec nie poprowadzi nas autostrada. Droga jest zdradliwa, ale zwycięstwa w meczach z Mołdawią (15 października) oraz Czechami (17 listopada) sprawią, że Polacy awansują do finałów Euro 2024 niezależnie od wyników innych meczów.