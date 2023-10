Wyspy Owcze - Polska. Reprezentacja poleci na mecz wcześniej

- Bezpieczeństwo lotu i drużyny jest najważniejsze. Ze względu na to, że wiedzieliśmy, iż mogą być trudne warunki, lecimy linią lotniczą, która na co dzień operuje na tym lotnisku - tłumaczy rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Reklama

We wtorek na ostatniej konferencji prasowej przed podróżą na Wyspy Owcze pojawił się Przemysław Frankowski. Pomocnik Lens to obecnie jeden z najbardziej chwalonych polskich piłkarzy grających za granicą. Przez dziennik "L'Equipe" został wybrany do jedenastki ubiegłego sezonu ligi francuskiej, we wrześniu zadebiutował udanie w Champions League.

Czytaj więcej Piłka nożna Michał Probierz rozwiązuje problemy. Selekcjoner w czasach kryzysu Michał Probierz zaczyna pracę z kadrą i już podczas pierwszego zgrupowania musi rozwiązywać problemy. Kapitanem drużyny będzie Piotr Zieliński.

- Występy w Lidze Mistrzów budują każdego zawodnika. Mam nadzieję, że dyspozycję z klubu przełożę na mecze reprezentacji. Jestem lepszym, bardziej doświadczonym piłkarzem, ale myślę, że życiowa forma dopiero przede mną - podkreśla Frankowski.

Przemysław Frankowski o nieobecności Roberta Lewandowskiego

Na pytanie, kto mógłby być liderem pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, odpowiada, że na boisko wychodzi 11 graczy i każdy z nich musi wziąć odpowiedzialność za drużynę i wynik.