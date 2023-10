Michał Probierz rozwiązuje problemy. Selekcjoner w czasach kryzysu

Selekcjoner buduje nową drużynę. Poziomem gry do reprezentacji nie dorastają już Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak (oficjalnie zakończył karierę w kadrze, choć Probierz w gronie powołanych i tak go nie widział) oraz Jan Bednarek, a z powodu kontuzji stawu skokowego w meczach z Wyspami Owczymi (12 października) oraz Mołdawią (15 października) nie zagra Robert Lewandowski. To czas zmiany, której nadejście Fernando Santos jedynie pozorował.

Portugalczyk nie widział alternatywy dla Bednarka, który zagrał w kadrze 52 meczów, ale naprawdę udanych miał tylko kilka, a szukając charakterów rzucił drużynie koło ratunkowe z nazwiskiem Krychowiaka. Porażka z Albanią (0:2) była logicznym epilogiem jego bezbarwnej kadencji.

Michał Probierz rozwiązuje problemy. Kontuzje w reprezentacji Polski

Dziś reprezentację Polski prowadzi już Probierz, czyli były selekcjoner reprezentacji młodzieżowej. To awans pozornie logiczny, lecz należy pamiętać, że - zanim do struktur systemu kadrowego wstawił go prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), a prywatnie dobry kolega z Białegostoku Cezary Kulesza - wyglądał na człowieka, którego trenerska kariera znalazła się na ligowej równi pochyłej.

51-latek podczas pierwszej konferencji czasowej czuł, że musi się bronić, przypominając o niekrótkiej liście sukcesów. Teraz będzie mógł się wykazać w boju, bo już pierwsze dni nowej pracy przypomniały mu, że praca selekcjonera drużyny narodowej to zazwyczaj zarządzanie kryzysowe.