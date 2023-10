Budzi się moda na Ekstraklasę

Władze klubu widzą, że wróciła moda na Legię. – Bijemy rekordy frekwencyjne, ale potencjał jest znacznie wyższy, co widać także po ostatnich spotkaniach – podkreśla Zając. Każdy z domowych meczów w lidze tej jesieni śledziło co najmniej 20 tys. widzów, choć warszawiacy mierzyli się z beniaminkami oraz drużynami dolnej części tabeli. Najbliższe spotkanie przed własną publicznością, z Rakowem Częstochowa, wypełni obiekt przy Łazienkowskiej do ostatniego miejsca.

Legia tylko z dnia meczowego – a więc głównie za bilety oraz katering – zarobiła w poprzednim sezonie 31,6 mln zł. To blisko siedmiokrotnie więcej niż Raków, który bije głową w szklany sufit niewielkiego stadionu. Mistrzowie Polski wciąż nie mogą też liczyć na takie przychody komercyjne oraz z praw medialnych i marketingowych jak Lech oraz Legia. Dystans w tym sezonie nadrobią dzięki występom w europejskich pucharach, bo już teraz wiadomo, że wzbogacą się tą drogą co najmniej o 40 mln zł.

Przychody z dnia meczowego (w poprzednim sezonie to 4,7 mln zł, czyli mniej także niż Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Górnik Zabrze i Lechia Gdańsk) również wzrosną, bo na decydujące spotkania eliminacji Ligi Mistrzów oraz mecze Ligi Europy Raków wynajmuje znacznie większy stadion w Sosnowcu. – Będą kilka razy wyższe niż w przypadku gry na własnym obiekcie, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę koszty najmu – przyznaje dyrektor finansowy Rakowa Bartosz Kuc.

Wygrywają walkę o uwagę

Przychody uczestników najwyższej rozgrywkowej łącznie sięgnęły 921 mln zł. Zatem porównaniu z poprzednim sezonem wzrosły o 7 proc., czyli o 60 mln zł. Ligowcy więcej zarabiają przede wszystkim na dniu meczowym (od 103 do 137 mln) oraz dzięki wpływom komercyjnym (od 291 do 344 mln), co według ekspertów dobrze świadczy o modelu finansowym wielu klubów, które rosną na zdrowych fundamentach i nie opierają pęczniejących budżetów wyłącznie na sprzedaży piłkarzy.

Działy marketingu najwyraźniej się profesjonalizują i coraz skuteczniej walczą o zainteresowanie kibiców oraz sponsorów, a infrastruktura się poprawia, choć Puszcza Niepołomice swoje mecze gra w Krakowie, a Warta Poznań – na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Frekwencja rośnie. Każdy mecz poprzedniego sezonu średnio śledziło z trybun 9405 widzów, czyli blisko 2 tys. więcej niż rok wcześniej, a w trwających właśnie rozgrywkach ta liczba wynosi jak na razie 11 483.