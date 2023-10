Nowe prawo ojców do urlopów rodzicielskich. Matki mogą na nim dużo zyskać

"Urlop rodzicielski został poszerzony o dziewięć tygodni i każdy z rodziców ma swoich dziewięć nietransferowalnych tygodni. W przypadku ojców to jest totalna rewolucja, semantyka jest zupełnie inna niż do tej pory. To bardzo zmienia sposób rozmowy między partnerami", tłumaczy Karolina Andrian, aktywistka działająca na rzecz kobiet i równouprawnienia płci.