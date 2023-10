Wraca do kadry Tymoteusz Puchacz, który ostatni raz zagrał z Walią w czerwcu ubiegłego roku. 21-letni Patryk Peda to debiutant, który trafił niedawno na wypożyczenie do Serie C, ale Probierz zna go z reprezentacji młodzieżowej, gdzie był nawet jego kapitanem. Filip Marchwiński, Paweł Wszołek, Bartosz Slisz oraz Patryk Dziczek to także piłkarze, których akcje po zmianie selekcjonera wzrosły. Ich powołanie są ukłonem w kierunku PKO BP Ekstraklasy.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia), Łukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczęsny (Juventus)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Empoli), Matty Cash (Aston Villa), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (Arsenal), Patryk Peda (SPAL), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Sebastian Walukiewicz (Empoli), Mateusz Wieteska (Cagliari)

Pomocnicy: Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogoń), Jakub Kamiński (Wolfsburg), Filip Marchwiński (Lech), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad), Bartosz Slisz (Legia), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Fenerbahce), Paweł Wszołek (Legia), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Karol Świderski (Charlotte)

Probierz ostatnie dni spędził w podróży, większość kadrowiczów widział „na żywo” z trybun. Sen z powiek spędzało mu nie tylko centrum obrony, ale także środek pola, gdzie Santos ratował się Grzegorzem Krychowiakiem. Najbliższe zgrupowanie będzie czasem poszukiwań. Wśród powołanych są nie tylko Slisz i Dziczek, ale także Damian Szymański oraz Jakub Piotrowski z Łudogorca Razgrad, który w reprezentacji seniorów jeszcze nigdy nie zagrał.

Miejsce w reprezentacji stracił nie tylko Bednarek. Powołań nie dostali również Karol Linetty i Michał Skóraś, choć na zgrupowania zapraszał regularnie poprzedni selekcjoner. Nicola Zalewski oraz Kacper Kozłowski w drużynie są, ale tylko młodzieżowej, która zagra ze Słowacją (12 października) oraz Estonią (17 października). Schedę po Probierzu przejął w niej Adam Majewski.