AZ Alkmaar - Legia Warszawa 1:0. Gra lepsza niż wynik

Ukraińcy, który uciekli z ojczyzny do Szwajcarii przed rosyjską agresją, otrzymają „pomoc motywacyjną”, jeżeli dobrowolnie wrócą do ojczyzny. Na ile mogą liczyć? Kwoty wahają się od 1000 do 4000 franków (1090 do 4355 dolarów) na osobę, w zależności od fazy wyjazdu.