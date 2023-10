Polak ucierpiał przez wślizg Davida Carmo, który zaatakował nie tylko piłkę,lecz także jego lewą nogę. Padł na ziemię, medycy długo go opatrywali. Lewandowski próbował jeszcze grać, ale kilka chwil później Xavi zdjął go z boiska. Później zobaczyliśmy, jak siedzi na ławce z nogą obłożoną lodem.

Miał prawo do niepokoju - nie tylko o własne zdrowie, ale także o grę Barcelony. Katalończycy zwyciężyli tylko dlatego, że Romario Baro się zagapił i podał piłkę do Ilkaya Gundogana. Niemiec posłał ją w kierunku Ferrana Torresa (wcześniej zastąpił na boisku Lewandowskiego), który trafił do siatki. To był jedyny gol wieczoru. Zespół Xaviego zdobył trzy punkty i umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli, choć to rywale tego dnia grali lepiej w piłkę.

Robert Lewandowski obolały, ale zdrowy

Kibice martwili się o zdrowie Lewandowskiego, ale niedługo. Koniec meczu był początkiem pasma kojących wieści. - Lekarz powiedział po prostu, że doznał mocnego stłuczenia i nie może kontynuować gry - oznajmił podczas konferencji prasowej Xavi. Dziennikarze „Mundo Deportivo” potwierdzili, że Polak nabawił się jedynie siniaka.

- Robert doznał silnego stłuczenia goleni tuż nad stawem skokowym. Jest nadzieja, że nie jest to uraz wykluczający go z najbliższych meczów reprezentacji Polski. Liczymy, że czwartkowe badania to potwierdzą - mówi portalowi „Łączy nas piłka” lekarz kadry Jacek Jaroszewski.